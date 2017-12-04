«الخدمة المدنية» تعتمد تقييم عدد من المؤهلات العلمية للبرامج الإعدادية

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أصدرت وزارة الخدمة المدنية عدة قرارات تتعلق بخطة تصنيف الوظائف متمثلة في اعتماد تقييم عدد من المؤهلات العلمية للبرامج الإعدادية لعدد من الجهات التعليمية وذلك بناء على توصيات اللجنة الدائمة لتصنيف المؤهلات والبرامج التدريبية والمشكلة بقرار مجلس الخدمة المدنية السابق رقم (1/1854) وتاريخ 03/05/1435هـ.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه المؤهلات تمثلت في دبلوم (علوم البرمجيات)، ودبلوم (تقنية البرمجة )، ودبلوم (تقنية شبكات) من كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والماجستير في (الأمن الإلكتروني) من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة جدة، والدكتوراه في (نظم المعلومات الحاسوبية) من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، والدبلوم العالي في عدد من التخصصات وهي (حوكمة الميزانية العامة، إدارة مكاتب القيادات الإدارية، الأمن السيبراني، إدارة تقنية المعلومات) والمنفذة بمعهد الإدارة العامة.

يأتي اعتماد هذه البرامج في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الخدمة المدنية حيال الوظيفة العامة والمؤهلات العلمية المحددة لها وما يناسبها في سوق العمل من التخصصات المطلوبة لتواكب المستجدات والمتغيرات التي تطرأ بين الحين والآخر في مجال الخدمة المدنية.