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سيناتور أمريكي يدعو البنتاجون لنقل أُسر العسكريين من كوريا الجنوبية

سيناتور أمريكي يدعو البنتاجون لنقل أُسر العسكريين من كوريا الجنوبية
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تواصل- سامر محمد:

دعا السيناتور الأمريكي الجمهوري “ليندسي جراهام” البنتاجون لنقل أسر العسكريين الأمريكيين خارج كوريا الجنوبية، في وقت حذر فيه مسؤول بإدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من أن احتمالية الحرب مع كوريا الشمالية تزداد يوماً بعد يوم.

وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى أن السيناتور الأمريكي عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ أعلن معارضته إرسال المزيد من عوائل العسكريين لكوريا الجنوبية التي تستضيف 28 ألفاً و500 عسكري أمريكي.

واعتبر “جراهام” أنه من الجنون إرسال الأزواج والأطفال لكوريا الجنوبية في ضوء استفزازات كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن التوجه إلى كوريا الجنوبية من قبل العسكريين ينبغي أن يكون منفرداً دون اصطحاب العائلات.

وتحدث عن أنه في الوقت الذي يدعو فيه لوقف إرسال الأسر، فإنه حان الوقت أيضا للبدء في نقل الأسر خارج كوريا الجنوبية، حيث تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أكثر من شهرين من الهدوء النسبي.

وحذرت كوريا الشمالية عبر وسائل إعلامها، اليوم الاثنين، من أن حرباً نووية قد تندلع في أي لحظة، في وقت بدأت فيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر مناوراتهما الجوية على الإطلاق.

ولفت “جراهام” إلى أن محاولات الصين للضغط على نظام بيونج يانج للتخلي عن برنامج أسلحتها لم تكن فعالة، مضيفا أن كوريا الشمالية إذا أجرت اختبارات أخرى لأسلحة نووية، فلابد من الاستعداد لرد جاد جدا من الولايات المتحدة.

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