تعرَّف على اثنين من أوائل الضباط السعوديين ممن شاركوا في حرب فلسطين (صور)

تواصل – الرياض:

قال الدكتور ياسر البلوي، رئيس محكمة التنفيذ سابقاً المستشار القانوني، إن والده صالح بن عيادة عقيد قائد سلاح إشارة، وأخوه “عيد” لواء ركن مساعد قائد المنطقة الشرقية من أوائل الضباط من أبناء المملكة الذين شاركوا في حرب فلسطين، ونشر “البلوي” صورتين لوالده بالزي المدني والعسكري.

وقال “البلوي”: والدي صالح بن عيادة عقيد قائد سلاح إشارة، وأخوه عيد لواء ركن مساعد قائد المنطقة الشرقية -رحمهما الله- شاركا بحرب فلسطين، ومن أوائل الضباط، في 70 الهجرية هربا من رعي الغنم، وتعلما في المدينة المنورة، كان الآباء يُحذرون أبنائهم منهما لئلا يقلدوهما بهجر الرعي، العلم وباء انتشر بعدهما!.”