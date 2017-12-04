إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتضمنة إقدام إحدى الجهات على تنفيذ عرض شارك في تقديمه عدد من الفتيات بالعاصمة بتاريخ 1439/3/11هـ.

وحيث ثبت مخالفة الجهة المنظمة للتعليمات المبلغة في هذا الشأن وعدم حصولها على التصاريح اللازمة فقد تم إحضار القائمين على الحفل وإحالتهم رفق الأوراق لفرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن عن ذلك تؤكد للعموم بأنها تعمل على مكافحة كل ما من شأنه الإخلال بالآداب العامة وكل من يخالف ذلك سيكون عرضة للعقوبة المنصوص عليها نظاماً.