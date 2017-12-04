«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

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تواصل – خالد الغفيري:

أعلن محمد بن إبراهيم السبر، المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، أنه صدر قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة هيئة الأمر بالمعروف، عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف قضية “فيديو التجمهر”.

وقال المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد السبر، إنه “إلحاقاً لما صدر من تصريح بشأن المقطع المصور والذي تظهر فيه إحدى فرق الهيئة في تجمهر بالقرب من أحد المجمعات التجارية، فإنه بناءً على ما يتطلبه التحقيق في الموضوع؛ فقد صدر قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة الهيئة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف القضية”.

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