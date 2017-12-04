أشهر 6 طرق لاختراق الحسابات والإيميلات.. احترس منها (إنفوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

على الرغم من التطور التكنولوجي والتقدم التقني، إلا أن بعض “الهاكرز” لا يزال يستخدم وسائل بسيطة ومشهورة من أجل اختراق الحسابات والإيميلات، مستغلين عدم استجابة المستخدمين لتحذيرات التقنيين المختلفة لتأمين أنفسهم.

وحول هذا الأمر، نشر المختص التقني، ياسر الرحيلي، عبر حسابه على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) يتضمن أشهر 6 طرق لاختراق الحسابات والإيميلات.

الطرق الست

1- عن طريق خدع الهندسة الاجتماعية.

2- عن طريق زرع برامج تجسس في الأجهزة الشخصية وأجهزة الأندرويد.

3- عن طريق الاتصال بشبكات سلكية أو لا سلكية غير آمنة.

4- عن طريق فتح الصفحات المزورة.

5- بسبب إعادة استخدام كلمات السر بين الحسابات.

6- عن طريق الإجابة على الأسئلة الشخصية للحسابات.

7- استخدام كلمات سر سهلة جدًا ومشهورة مثل 12345.