نيويورك تايمز: الغرب أمام تحدِّ صعب في إعادة إعمار سوريا

تواصل – سامر محمد

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية: إن منتقدي نظام بشار الأسد في الغرب أمام تحدٍّ صعب، فإما أن يضخوا المالَ إلى نظام جوّع وقصف شعبَه، من أجل إعادة إعمار سوريا وإما أن يتخلوا عن الشعب السوري ويتركوه يعيش بين الركام.

ونقلت عن “فرانسوا ديلاتر”، سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، أن كيفية مساعدة الشعب السوري المحتاج دون تعزيز سلطة “الأسد” تمثل معادلة صعبة، لكن لابد من البحث عن مسار لمساعدة الشعب.

واعتبرت الصحيفة أن أي أمل لدى الحكومات الغربية في وقف تدفق اللاجئين يعتمد جزئياً على قدرة تلك الحكومات على إعادة وحدة سوريا.

ولفتت إلى أن عقود إعادة الإعمار قد تكون مربحة أيضاً للشركات الغربية، حيث تقدر تكلفة إعادة الإعمار بما لا يقل عن 250 مليار دولار.