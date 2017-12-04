أسباب زيادة «غازات» البطن.. وكيفية علاجها (فيديو)

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شرح الدكتور معتز هاشم، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أسباب زيادة الغازات في البطن، مبيناً أن علاجها يبدأ بمعرفة السبب الحقيقي لها.

وعزا “هاشم” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر” زيادة الغازات إلى الآتي:

1- عدم مضغ الأكل جيداً.

2- المشروبات الغازية والتدخين.

3- منتجات الحليب.

4- القولون العصبي.

5- مشاكل بالجهاز الهضمي.

وحثَّ الاستشاري على زيارة الطبيب إذا كانت هناك أعراض أخرى ترافق الغازات، ناصحاً أيضاً بتناول (اليونسون – الكمون – الشمر – البابونج – الزنجبيل) لتخفيف الغازات في البطن.