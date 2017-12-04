مصادر: الحوثيون ينقلون أُسَر قياداتهم العليا من صنعاء إلى صعدة

تواصل- الرياض:

أكدت مصادر يمنية في صنعاء، أن جماعة الحوثي التابعة لإيران بدأت بنقل أسر قياداتها العليا ووثائق وملفات من مجلسهم السياسي إضافة إلى مبالغ مالية من صنعاء إلى معقلهم الرئيسي بمحافظة صعدة.

وأوضحت المصادر أن الجماعة نقلت أسرة عبد الكريم الحوثي، القيادي بالجماعة وأسر عدد من قياداتهم إلى صعدة، كما أنها قامت بتحميل ونقل وثائق وملفات من مجلسهم السياسي وكذا من منزل صالح الصماد في حي الجراف ومنازل أخرى على متن سيارات، كما نقلت كميات ضخمة من الأموال (عملة صعبة)، على متن سيارات من صنعاء إلى صعدة.

ويتزامن هذا مع استمرار المعارك الشرسة بين الحوثيين وبين القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح في عدد من أحياء العاصمة صنعاء.