بدائل فعَّالة تقول: «وداعاً لعمليات زراعة القلب»

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تواصل- وكالات:

توقع خبير طبي أن يتم التوقف بشكل كامل عن إجراء عمليات زرع القلب في غضون 10 سنوات بسبب الدور المحدود للتقنية في مساعدة المرضى، وظهور تقنيات حديثة أخرى للعلاج.

وأجريت أول عملية لزرع القلب قبل 50 عامًا، على يد الجراحين، كريستيان برنار، وستيفن ويستبلي، وفق ما نقلته صحيفة «التلغراف» البريطانية.

ووفقاً للصحيفة، ستتراجع عمليات زرعة القلب مع بروز تقنيات حديثة للعلاج مثل الضخ الصناعي وعلاج الخلايا الجذعية. ويمكن في الوقت الحالي إجراء 15 ألف عملية زرع سنوياً في بريطانيا لأشخاص تحت سن الخامسة والستين، لكن القلوب المتوفرة في البلاد لا تتجاوز 150 في السنة الواحدة.

وأظهرت بيانات صادرة عن الجمعية البريطانية للقلب، أن عدد المرضى الذين ينتظرون عملية زراعة القلب ارتفع بـ162 في المئة، خلال عقد من الزمن.

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