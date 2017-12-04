«الإعاقات» تناشد قائدي السيارات: هذا هو الخطر الأول على حياتكم

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بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، والذي يصادف الثالث من ديسمبر من كل عام، أطلقت المبادرة الوطنية للسياقة الآمنة «الله يعطيك خيرها» بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وسم (#مايحتاج_نوصيكم).

الوسم يهدف إلى توعية قائدي المركبات من خطورة استخدام الجوال أثناء القيادة والذي يعد المسبب الرئيس للحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإعاقات حركية مختلفة.

ووصف “سليمان المنصور- المدير التنفيذي للمبادرة” استخدام الجوال بـ«آفة العصر الحديث»؛ مؤكداً أنها ظاهرة يدفع ضريبتها الكثير من السائقين جراء الحوادث والوفيات والإعاقات التي يتعرضون لها نظير عدم تركيزهم أثناء القيادة وانشغالهم باستخدام الجوال.

ولفت “المنصور” إلى أن المبادرة استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات بالتعاون مع المرور وخفض نسبة الإعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية من 35 إعاقة يوميًّا في عام 1435 إلى 29 إعاقة تقريبًا في عام 1438.

ووفقاً لـ”الدراسات العالمية والمحلية” فأن الجوال يعد أحد أهم مسببات الحوادث المرورية على مستوى العالم، إن لم يكن أبرزها، ويسبب أكثر من 60 % من الحوادث بحسب الدراسات والإحصاءات.