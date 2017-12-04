وجبة عشاء تتسبب في وفاة «فتاة».. وأوامر عاجلة من «أمير عسير»

تواصل – عسير:

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بالتحفظ على العاملين في أحد مطاعم الوجبات السريعة في محافظة محايل ومنعهم من السفر وإغلاق المطعم وإحالة القضية للنيابة العامة للتحقيق، وذلك عقب وفاة فتاة عشرينية وإصابة شقيقاتها بحالة تسمم إثر تناولهن وجبة عشاء من المطعم.

وأوضح وكيل محافظة محايل علي الفلقي أن المحافظة سارعت بتنفيذ توجيه سموه من خلال الجهات المعنية بذلك والتي بدأت التحقيق في القضية، وفقاً لـ”الرياض”.

وتقدم والد الفتيات الأربع أحمد فايع المجردي بشكوى رسمية للمحافظة طالب فيها بكامل حقوق ابنته الراحلة وشقيقاتها شرعاً من المطعم؛ لتسببه في وفاة ابنته البالغة من العمر 23 عاماً وإصابة 3 من شقيقاتها جراء تناول وجبة مسمومة من المطعم.

وأكد رئيس البلدية سعيد الأحمري أنه تمت إجراءات التقصي الكامل في الموقع فور تلقي البلدية للبلاغ والكشف على العاملين وأخذ العينات المطلوبة منهم والمسحات المختلفة من الموقع وعينات من المواد المكوّنة قبل الطهي وعينات أخرى من الأواني وأماكن إعداد الطعام، مشيراً إلى أن نتائج العينة المخبرية لم تظهر حتى الآن.

وكانت الفتاة المتوفاة قد تم نقلها من مستشفى محايل العام إلى مستشفى عسير المركزي لخطورة حالتها الصحية ومن ثم إلى أحد المستشفيات الخاصة إلا أنها توفيت في اليوم السابع من إصابتها.