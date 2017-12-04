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«العمل»: 85 فرقة تفتيش تتحقق من توطين «محلات الذهب»

«العمل»: 85 فرقة تفتيش تتحقق من توطين «محلات الذهب»
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تواصل – فريق التحرير:

نفَّذت 85 فرقة تفتيش تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، جولات ميدانية على محال الذهب والمجوهرات في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من تطبيق قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وذلك في إطار تفعيل برنامج «التوطين بالمناطق»، الذي تتابعه وزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وإمارات المناطق، بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، والأمن العام، والمديرية العامة للجوازات.

وأكد المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن 85 فرقة تفتيشية شرعت في تنفيذ الجولات الميدانية على مستوى المملكة، حيث يشارك في كل فرقة 6 إلى 7 أفراد، إضافة إلى أفراد الجهات المختصة الأخرى، مبيناً أن الجولات الرقابية تشمل المجمعات والمراكز التجارية في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من قرار توطين نشاط الذهب والمجوهرات، وضبط المخالفات.

ودعا أبا الخيل عملاء الوزارة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفات التوطين ونظام العمل من خلال الموقع الإلكتروني «معا للرصد»، إذ سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، مضيفاً أنه يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911).

ويهدف برنامج «التوطين بالمناطق»، إلى إعداد الخطط وآليات التنفيذ المتعلقة بتوطين المهن في القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بالتركيز على ممكنات كل منطقة، إضافة إلى تطبيق قرارات وبرامج التوطين، بما يضمن تمكين الشباب والشابات من فرص العمل، وتعزيز التكامل بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، لتطبيق وتنفيذ خطط التوطين المستهدفة، وإيجاد بيئة عمل لائقة ومستقرة، ووضع المحفِّزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال في المنطقة لتوطين فرص العمل المتاحة.

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