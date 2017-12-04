حفر الباطن.. إنقاذ شاب من الشلل بعد تعرُّضه لحادث مروري

تواصل – فريق التحرير

تمكن فريق طبي يضم مجموعةً من أطباء وجراحي المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد بحفر الباطن، من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني من شلل مؤكد بعد تعرضه لحادث مروري.

ووفقاً لـ”المستشفى” فقد وصل إلى قسم الطوارئ شاب ثلاثيني، إثر تعرضه لحادث مروري أدى لحدوث ضعف شديد في حركة الأطراف وألم قوي في منتصف الظهر.

وبعد إجراء الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية أظهرت تعرض الفقرة الثانية والفقرة الثالثة لكسر مفتت، وقام الفريق الطبي على إثرها بإجراء عملية جراحية استغرقت خمس ساعات لإزالة الضغط على الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات.

وبفضل من الله، تم إنقاذ الشاب المصاب، وبات يتمتع بصحة جيدة بعد خروجه من المستشفى واستكمال العلاج الطبيعي والمتابعة في العيادات بالمستشفى.