عيادة الكبد بـ«تخصصي بريدة» تعالج 300 مريض من فيرس C خلال عام (صور)

تواصل – فريق التحرير

كشف مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة عن نجاح عيادة الكبد في قسم المناظير – التي تم افتتاحها العام الماضي – في علاج أكثر من 300 مريض من الفيروس الكبدي ج ( C ).

وأكد المستشفى أن هذا النجاح يعد ضمن المنجزات الطبية التي يقدمها المركز، كما يعد من المنجزات المميزة التي تزيد من المؤشرات الايجابية في تقديم الخدمات الطبية الجيدة.

وبيّن المستشفى أن عيادة الكبد تم افتتاحها العام الماضي، حيث يقوم الطاقم الطبي بالعيادة بعلاج المرضى من هذا الفيروس بعد أن تتم معاينتهم وعلاجهم خلال فترات متفاوتة بالعيادة .

من جانبه أكد الدكتور نواف المطيري، رئيس قسم المناظير بالمستشفى، أن هذه الخطوات تمت بفضل الله ثم بجهود وزارة الصحة التي وفّرت جميع الأدوية المتخصصة بعلاج هذا النوع من الفيروسات الذي يصيب الإنسان، والذي من خلالها ننصح الجميع ممن هم فوق سن 40 عاماً بعمل فحص الفيروسات الكبدية، حيث إن مثل تلك الأنواع من الفيروسات تظل في جسم الإنسان فترة طويلة ولا تظهر الأعراض إلا بعد حدوث تليف في الكبد.

وقدم المطيري شكره لمدير المستشفى الأخصائي عبدالعزيز الفوزان على دعمه واهتمامه بتطوير العيادة والعمل على تقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة.