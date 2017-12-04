قائمة الـ 40 إرهابياً تتقلص.. وقوات صالح تعتقل 5 من قيادات الحوثيين بصنعاء

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كشفت مصادر يمنية مطلعة عن لجوء العشرات من قائمة الـ40 حرامياً، كما يصفها الشعب اليمني، إلى تغيير معالم وجوههم بتربية الذقون أو حلقها، وتزوير هوياتهم الوطنية بأسماء مزورة، بهدف الخروج من العاصمة صنعاء، والهروب باتجاه صعدة مسقط رأس زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها صنعاء.

ووفقاً لـ”الوطن” فقد تسببت أحداث صنعاء الأخيرة في تقلص أعداد قائمة الـ40 إرهابياً الحوثية، بعد اعتقال عدد منهم، رغم لجوء بعض الإرهابيين إلى تغيير ملامح وجوههم حتى لا يمكن التعرف عليهم.

وترددت أنباء أمس، عن تمكن قوات الحرس الجمهوري الذراع العسكري للرئيس اليمني السابق “علي عبد الله صالح” من اعتقال عدد من قادة ميليشيا الحوثي، وعلى رأسهم ما يسمى برئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، ووزير التربية في حكومة الانقلابيين يحيى الحوثي، ورئيس الاستخبارات في الميليشيات «أبو علي الحاكم» وشقيق زعيم المتمردين عبدالخالق الحوثي، كما تم اعتقال القائم بأعمال قائد الحرس الجمهوري والمعين من قبل الحوثيين «أبو ماجد» في مقر قيادة قوات الحرس الجمهوري في معسكر السواد جنوب صنعاء بعد استعادته من قوات الحرس الموالية لصالح.

وكان التحالف العربي بقيادة المملكة قد أعلن الشهر الماضي عن قائمة تضم 40 اسماً لقيادات وعناصر مسؤولة عن تخطيط وتنفيذ ودعم الأنشطة الإرهابية المختلفة في جماعة الحوثي الإرهابية، كما أعلنت عن مكافآت مالية ضخمة تصل إلى 30 مليون دولار، لمن يدلي بأي معلومات تُفضي إلى القبض عليهم أو تحديد أماكن تواجدهم”.

وفي هذا السياق أكد المحلل السياسي اليمني “نجيب غلاب” أن إعلان قوات التحالف العربي عن قائمة الـ40 إرهابياً المنتمين إلى ميليشيا الحوثي، كانت بمثابة ضربة قاصمة للميليشيا الانقلابية، وقال إن المبالغ المجزية التي أعلن عنها التحالف لمن يدلي بأي معلومات عن أي منهم، وضعت الإرهابيين تحت ضغط شديد وخوف كبير من القبض عليهم، أو تصفيتهم من قبل مقاتلات التحالف، مما تسبب في هروبهم واختبائهم، وبالتالي انقطاع التواصل بينهم، وتركهم لمهامهم القيادية في وزارات ومؤسسات الدولة، وحتى في تمويل الجبهات والتخطيط لعناصرهم القتالية؛ ما جعل الرئيس السابق علي عبدالله صالح يتخذ قراره الصحيح بالتخلص منهم.