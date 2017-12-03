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«التعليم» تطلب موافقة «المالية» لدمج ألف مدرسة في القرى والهجر

«التعليم» تطلب موافقة «المالية» لدمج ألف مدرسة في القرى والهجر
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر، إن “وزارة التعليم طلبت من وزارة المالية، الموافقة على مشروع دمج أكثر من 1000 مدرسة صغيرة في مختلف المراحل التعليمية في القرى والهجر”، وفقا لـ”عكاظ”.

وأكدت المصادر، أن عدد المباني المدرسية المستأجرة يزيد على 5000 مبنى، موضحة أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير المباني المدرسية الملائمة للطلاب والطالبات.

وبينت أن وزارة التعليم تنفذ أكثر من 2000 مشروع مدرسي في مختلف المناطق، وفي كل يوم يتم استلام مبان مدرسية جديدة، وستساهم هذه المشاريع عند الانتهاء منها في التخلص من المباني المستأجرة.

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