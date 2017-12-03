698 متضرراً ينشدون العدالة الجنائية من هيئة حقوق الإنسان

تواصل- الرياض:

قالت مصادر بهيئة حقوق الإنسان: إن شكاوى العدالة الجنائية سجلت ارتفاعاً في فروع الهيئة خلال عام 1437-1438 بلغ 698 شكوى من أصل 2646 شكوى تلقتها الهيئة.

وأضافت المصادر، أن الشكاوى اشتملت على المطالبة في الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية وأخرى، كما اشتملت كذلك على حقوق السجناء والموقوفين والمجني عليهم والمطالبة بالمحاكمة العادلة، والمطالبة بالحركة والتنقل ورفع المراقبة عن متضررين نتيجة عدم المقدرة على أخذ راحتهم في تصرفاتهم وحركاتهم.

وتابعت، أن مجمل الشكاوى بلغ 447، وشملت أيضاً فتيات تقدمن للهيئة مطالبات بحقوقهن من أجل الزواج وتكوين أسرة، كما اشتملت أيضاً على الحق في التنمية والبيئة السليمة، والخصوصية وأمن المعلومات، والتملك وغيرها.

وأضافت، أن فروع هيئة حقوق الإنسان استقبلت شكاوى تخص ما يعرف بـ”البدون”؛ حيث طالبوا بالهوية والجنسية وبلغ عددهم 342، بينما بلغت شكاوى الحماية من العنف 324، وسجلت شكاوى المطالبة بالعمل 282، واللجوء للقضاء 212، إلى جانب شكاوى الرعاية الاجتماعية وبلغ عددها 150، وتمثلت في المطالبة بحقوقهم بالضمان الاجتماعي والحماية في حالات العجز والشيخوخة والطوارئ والمستوى المعيشي الكافي ومن الشكاوى الخطيرة، مطالبين بالحماية من الاتجار بالأشخاص، وبلغ عدد تلك الشكاوى 15، فيما بلغت الشكاوى المتعلقة بالتعليم والصحة 176 شكوى.

وأوضح المحامي عبدالرحمن الشهري أن هيئة حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان تعدان جهتين رقابيتين تتلقيان شكاوى المتضررين وتبحثان عن إيجاد حلول لها.

وتابع، أن هناك قضايا تستقبلها فروع هيئة حقوق الإنسان لكن تصرف النظر عنها حين تجد أنها لا تخصها وتوجه المتضرر إلى الجهة المعنية بشكواه.

وأشار إلى أن هناك آلية يتم استخدمها في كافة الفروع أثناء استقبال الشكاوى منها ضرورة حضور المتضرر لفرع الهيئة، أو عن طريق وسائل الاتصال، ففي حال قدم الشكوى عن طريق الفرع لابد من تعبئة استمارة، وتخضع الشكاوى لعدة مراحل حتى يتم التأكد من مصداقية المشتكي، ومن ثم مقابلة أصحاب العلاقة أو التواصل معهم لاستيضاح الأمر، ومحاولة حل الأمور إيجابياً. حسب “الوطن”.