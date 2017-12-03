أنباء عن عمليات إنزال للتحالف العربي في صنعاء

تواصل – وكالات:

قالت تقارير إعلامية يمنية: إن طيران التحالف بقيادة السعودية نفَّذ عمليات إنزال جوي بالعاصمة صنعاء، فجر اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الإنزال الجوي من طيران التحالف يتكون من شبكات اتصالات لاسلكية لقوات حزب “المؤتمر الشعبي العام” جنوب العاصمة صنعاء، وذلك بعد اختراق الحوثيين شيفرات الاتصالات القديمة.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت، في وقت سابق، أن السبب الرئيس في تأخر قوات ومناصري الرئيس السابق علي عبد الله صالح، يعود إلى أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية العسكرية كانت مرتبطة بأجهزة الحوثيين، وأنه تم تغيير أجهزة قوات صالح بأجهزة جديدة لا ترتبط بأجهزة الحوثيين.

كما ذكرت أيضاً أن عملية الإنزال تمت في ضواحي العاصمة اليمنية صنعاء، وتضمنت تزويداً لهذه القوات بالسلاح، لكن مصادر أخرى قالت إنه تم نقل جنود من مأرب إلى صنعاء للمشاركة إلى جانب قوات صالح.

وتشهد العاصمة صنعاء معارك بين قوات الرئيس السابق صالح والمسلحين الحوثيين، ازدادت وتيرتها بعد أن دعا صالح الشعب اليمني إلى الانتفاضة ضد الحوثيين مؤكدا استعداده لبدء صفحة جديدة مع دول الجوار، ووضع حد للحرب الأهلية في البلاد.