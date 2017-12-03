رموز الابتسامة في رسائل المحادثات تعطي تأثيراً عكسياً

تواصل- وكالات:

الابتسامة الدافئة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في أماكن العمل، فعندما تقابل آخرين لأول مرة بابتسامة، فإن ذلك سيجعلك تبدو أكثر كفاءة ومهتما بالآخرين، لكن الأمر مختلفاً عندما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني.

في دراسة نشرتها مجلة “سيكولوجي هيوته” أو “علم النفس اليوم” الألمانية تحذر من أن إدراج رموز الابتسامة في رسائل البريد الإلكتروني لا تحقق نفس التأثير وإنما يمكن أن يكون لها تأثيراً عكسياً.

وأشارت الدراسة إلى أن رموز الابتسامة في رسائل البريد الإلكتروني لا تبعث الدفء وربما تجعل مستخدميها يبدون أقل كفاءة. لكن هذا ينطبق فقط في بيئة العمل حيث لا يبدو أن رموز الابتسامة تنطوي على تأثير سلبي في البريد الإلكتروني الشخصي.

أعدت الدراسة من قبل 3 باحثين في هولندا تحت عنوان “الجانب المظلم لرموز الابتسامة”.