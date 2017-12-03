«مرض نادر».. شاب يتناول 20 لتر ماء يومياً ليبقى على قيد الحياة

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الشعور بالعطش أمر طبيعي لأي إنسان على وجه الأرض، لكن أن يحتاج جسم الإنسان لشرب 20 لتر ماء يومياً، وإلا يتعرض للجفاف والموت، هو أمر غريب ونادر الحدوث.

وبحسب موقع «أوديتي سنترال» فإن مهندس ألماني يدعى “مارك وينسهورت 35 عاماً” أصيب بمرض نادر يؤثر على التمثيل الغذائي في جسمه، وهو ما يلزم معه أن يشرب ما لا يقل عن 20 لتراً من الماء بشكل يومي للحفاظ على حياته، حتى لا يتسبب العطش في جفاف جسمه ومن ثم تعرضه للموت.

وشخّص الأطباء، إصابة “وينسهورت” بمرض نادر يؤثر على التمثيل الغذائي في جسمه، ويسمى في بعض الأحيان بمرض السكر الكاذب، ويسبب الشعور بالعطش الشديد، والإفراز المتكرر لكميات كبيرة من البول، وفي حال توقف عن شرب الماء، يبدأ جسمه بالجفاف، ويمكن أن يفارق الحياة في غضون ساعات قليلة، بحسب موقع أوديتي سنترال.

ولا يمكن لمارك أن يتجاهل الشعور بالعطش لأكثر من ساعة، فسرعان ما تبدأ أعراض الجفاف بالظهور عليه، مثل تشقق الشفتين، والشعور بالدوار والارتباك، وهي الأعراض التي يعاني منها الشخص الطبيعي، بعد يومين أو ثلاثة أيام من الحرمان من السوائل.

وفي الوقت الذي يمكن أن تتطور هذه الحالة في أي مرحلة عمرية، إلا أن مارك ولد وهو يعاني منها، وفي سن الطفولة، تمكن من التعامل مع هذه الحالة، وعاش حياة طبيعية قدر الإمكان. ولكن عند نقطة معينة، بدأ يعاني من الاكتئاب بسبب مرضه النادر.

ويبدأ اليوم العادي بالنسبة لمارك بزجاجة كبيرة من الماء، لكنه لا يحتفظ بها كثيراً في جسمه، فسرعان ما يضطر للذهاب إلى الحمام للتبول، كما أن الأمور تزداد صعوبة في الليل، ويقول مارك إنه لم يحظ بأكثر من ساعتين من النوم المتواصل طوال حياته، إذ يتوجب عليه أن يستيقظ من وقت لآخر لشرب الماء، ومن ثم التوجه إلى الحمّام.

يذكر أن مرض السكري الكاذب حالة نادرة، يعاني منها 1 من كل 25 ألف شخص حول العالم.