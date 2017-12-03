سيناتور أمريكي: الصراع المسلح مع كوريا الشمالية بات وشيكاً

تواصل – وكالات

أكد السيناتور الأمريكي “ليندسي غرام” أن حرب الولايات المتحدة الأمريكية، مع كوريا الشمالية باتت قريبة؛ لأن السلطات في بيونغ يانغ “تتقدم نحو الجمع بين تكنولوجيا الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والأسلحة النووية”.

وأضاف في تصريحات لقناة CBS أنه يعتزم دعوة وزارة الدفاع إلى التوقف عن إرسال عوائل العسكريين إلى القواعد الأمريكية المنتشرة في كوريا الشمالية، فضلا عن المطالبة بإجلاء هذه العوائل الموجودة في شبه الجزيرة الكورية.

وقال السيناتور الأمريكي: “إنه عمل جنوني مواصلة إرسال الزوجات والأبناء (للعسكريين الأمريكيين) إلى كوريا الجنوبية في ظل استفزازات كوريا الشمالية”.

وتوقع اقتراب دخول أمريكا في صراع مسلح مع كوريا الشمالية، مجددا دعوته للبنتاغون إلى التوقف عن إرسال عوائل العسكريين الأمريكيين إلى كوريا الجنوبية.

يذكر أن بيونغ يانغ كانت نفذت، ليلة الاثنين إلى الثلاثاء الماضية، إطلاقا جديدا للصاروخ الباليستي العابر للقارات ” هواسون – 15″. وبلغ الارتفاع الأقصى للصاروخ هذه المرة 4475 كيلومتراً، فيما وصل مداه إلى 950 كيلومتراً. واستغرق تحليق الصاروخ 53 دقيقة قبل أن يسقط في المنطقة الاقتصادية الاستثنائية اليابانية في البحر على بعد نحو 250 كلم من محافظة آوموري الواقعة شمالي جزيرة هونشو، دون التسبب بأي أضرار.

وبحسب التقديرات الأولية للعسكريين الأمريكيين واليابانيين وزملائهم من كوريا الجنوبية، فإن المواصفات التقنية للصاروخ المختبر حديثا تتجاوز جميع سابقاتها.