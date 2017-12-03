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3 دول خليجية ترفع أسعار البنزين.. الإمارات وقطر وعمان

3 دول خليجية ترفع أسعار البنزين.. الإمارات وقطر وعمان
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تواصل – الرياض:

مع دخول شهر ديسمبر الجاري، شهدت أسعار البنزين بنوعيه (الممتاز والعادي) والديزل ارتفاعات جديدة في ثلاث دول خليجية هي (الإمارات، وقطر، وعمان) فيما ثبتت “عمان” سعر البنزين العادي عند السقف المحدد من قبل مجلس الوزراء العماني، فيما استبقت المملكة تسعيرة البنزين السابقة كما هي.

 وبلغ سعر البنزين الممتاز في الإمارات نحو 2.15 درهم، وسعر لتر البنزين العادي 1.97 درهم، فيما بلغ سعر الديزل 2.20 درهم للتر الواحد.

ووصل سعر البنزين الممتاز في قطر إلى نحو 1.80 ريال والبنزين العادي إلى 1.75 ريال للتر الواحد، بينما بلغ سعر الديزل 1.70 ريال للتر الواحد, في حين بلغ سعر البنزين الممتاز في عمان 160 بيسة، وسعر الديزل نحو 219 بيسة للتر الواحد.

يأتي ذلك في حين حافظت الإمارات على تصدر دول الخليج في أسعار البنزين، وتلتها عمان، وقطر، والبحرين، ثم الكويت. وجاءت المملكة في المرتبة الأخيرة من حيث أسعار البنزين بثباتها على السعر القديم.

وتعد “المملكة” هي الدولة الخليجية التي لاتزال محافظة على تسعيرة البنزين دون تغيير، حيث يصل سعر اللتر الواحد للبنزين الممتاز 0.90 هللة، و0.75 هللة للتر البنزين العادي، و0.45 هللة للديزل.

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