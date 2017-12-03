عامل نظافة يعثر على طفل داخل كيس بشارع في مكة

تواصل- مكة المكرمة:

عثر عامل النظافة يدعى “شوكت”، يعمل في تنظيف شوارع حي الهنداوية بالعاصمة المقدسة، على طفل يصرخ بين سيارتين متوقفتين، فسارع إلى إبلاغ المواطن عبدالله الحربي، والذي قام بالانتقال مع العامل، ووجد الطفل داخل كيس، ملقى بين السيارتين، الذي سارع “المواطن” بإبلاغ الدوريات الأمنية.

وقال المواطن “الحربي” إن الطفل كان في حالة جيدة، مشيراً إلى أن الدوريات انتقلت للموقع وقامت بنقل الطفل لتلقي الرعاية الاجتماعية، وتسجيل محضر بالواقعة، وفقا لـ”المدينة”.

وقالت مصادر إن فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نقلت الطفل إلى مستشفى الولادة والأطفال للكشف عليه؛ حيث يتلقى الرعاية الطبية الكاملة.