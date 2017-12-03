أمريكي يصنع صاروخاً ليثبت من الفضاء أن الأرض مسطحة

تواصل – وكالات:

رغم تعرّضه لجروح في تجاربه الماضية، إلّا أن مايك هيوز، المعروف بتصويره مشاهد خطيرة، يخطّط للانطلاق في صاروخ صنعه بيديه إلى الفضاء الخارجي.

لا يزال الأمريكي مايك هيوز البالغ 61 عاماً، عاقد العزم على الانطلاق في الصاروخ الذي صنعه بنفسه، إذ أعلن أنه من الممكن جداً أن يقوم بتجربته الصاروخية يوم الاثنين المقبل، وفق ما ذكرته قناة “فوكس 5”.

ويهدف هيوز من وراء التجربة إثبات أن الأرض مسطحة وليست كروية أو بيضاوية الشكل. وسبق لهيوز أن تعرّض لجروح جسيمة خلال تجربة مشابهة لإطلاق صاروخه بولاية أريزونا، جعلته يسير على عكازتين لعدة أسابيع. لكنه رغم ذلك لم يتوقف عن محاولاته. ويوجد صاروخ هيوز في عقار خاص في صحراء موهافي بكاليفورنيا.

وأعلن “هيوز” سابقاً أنه سينفذ تجربة الانطلاق بالصاروخ يوم الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، لكنه أجل العملية بمبرّر أنه لم يحصل بعد على إذن من السلطات الأمرييكة “المسؤولة عن عملية إطلاق صاروخ من عقار تابع للدولة”.

وقال “هيوز” إنه لا يحتاج هذه المرة لتصريح من الدولة، لأنه يخطّط لإطلاق الصاروخ من أرض خاصة. ويدّعي هيوز أن صاروخه يمكن أن يحلّق على ارتفاع يصل إلى 600 متر بسرعة نحو 500 ميل في الساعة (800 كيلومتر في الساعة تقريباً).