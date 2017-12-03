سامسونج تطور اختراعاً يحفظ أمان كلمة السر في هواتفها المقبلة

تواصل – وكالات

كشفت شركة سامسونج عن تسجيلها أخيراً براءة اختراع لتكنولوجيا جديدة تعتمد على راحة يد المستخدم للتأكد من هويته، قد تدمجها الشركة الكورية الجنوبية في هواتفها الذكية “جالاكسي” في المستقبل.

وتُظهر الصورة المدرجة في براءة الاختراع نمط راحة يد مستخدم، لجلب كلمة السر الخاصة، فبدلاً من عرض كلمة المرور على الشاشة، تظهر الحروف على أنماط كف يد المستخدم نفسه، ليساعده هو فقط في تذكر كلمات السر الخاصة به، وبالتالي لن يستطيع أي شخص مهما كان سرقة “الباسوورد” الخاصة به. وبعبارة أخرى لن تظهر كلمة السر الخاصة بالمستخدم سوى على كف يده هو فقط.

وبحسب موقع “ديجتال تريندس” الإلكتروني المعني بالأخبار التكنولوجية، فإنه من غير المؤكد ما إذا كان الجيل المقبل من هواتف جالاكسي ستتوفر فيها ميزة كف اليد من عدمه، فجميع التسريبات تشير إلى أن هاتف “جالاكسي إكس” يستخدم تكنولوجيا متطورة لبصمة الوجه، مشابهة لنظيرتها الموجودة في المنافس الأمريكي الحالي أبل “آي فون إكس”.