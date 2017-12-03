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شبكات التواصل الاجتماعي تساعد على فقدان الوزن

شبكات التواصل الاجتماعي تساعد على فقدان الوزن
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تواصل – وكالات:

حملت نتائج دراسة جديدة أخباراً طيبة لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي الذين يحاولون إنقاص الوزن، فقد تبين أن مشاركة المعلومات عن رحلة الشخص مع فقدان الوزن تساعده على تحقيق الهدف.

ولم يجد الباحثون فرقاً بين مشاركة أخبار جيدة أو سيئة عن محاولات فقدان الوزن، فنشر صورة لوجبة الإفطار غير الصحية تتساوى مع صورة أخرى من الصالة الرياضية (الجيم) بعد ممارسة التمارين، كلاهما محفّز على متابعة الرحلة سواء باستعادة المسار بعد الخروج عنه، أو بمواصلة الطريق.

وأجريت أبحاث الدراسة في جامعة كاليفورنيا، وتبين أن شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك وسناب شات وانستغرام يمكن أن تساعد من يحاولون تخفيف الوزن على تحقيق أهدافهم.

وقالت نتائج الدراسة إن تفاعل الإنسان مع أصدقائه من خلال العالم الافتراضي يوفّر دعماً يساعد على إنجاز الأهداف، كما يمكن أن يقدم الأصدقاء نصائح من تجربتهم تيسر الطريق.

ولفت الباحثون الانتباه إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي يمكن أن تقدم خدمة للتوعية بمخاطر السكري وطرق الوقاية منه.

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