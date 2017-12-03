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«هيئة الغذاء»: سنستمر في متابعة سوق الأدوية منعاً لارتفاع الأسعار
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تواصل- فريق التحرير:

أكد الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، أن الهيئة ستستمر في سياسة تسعير الدواء ومراقبة الأسعار بالتعاون مع جهات رقابية أخرى، حتى لا ترتفع الأسعار إلى مستويات عالية، خاصة بالنسبة للأدوية المحتكرة أو المحدودة المصدر.

وأشار إلى وجود تعاون كبير في التسعير مع جهات رقابية في الدول المجاورة، بالإضافة إلى التواصل مع الشركات الصانعة لتقدير قيمة البيع بناء على أسعار الإنتاج، مشدداً على أن تجاوز الأسعار المحددة من الهيئة يفرض عقوبات رادعة على الجهة المخالفة.

وقال “الجضعي”، إن الدواء لا يخضع لهذه الآلية بشكل عام لأنه سلعة ضرورية، ولا تخضع لما يشبه الاحتكار، لافتاً إلى أن الهيئة لا تريد الإضرار بالموردين بقدر ما تهدف إلى إيصال الدواء بأسعار مناسبة، حيث يتم الاسترشاد بتسعيرة الدواء لدى الشركة الصانعة في البلد الأم وأسعار البيع في دول مجاورة، إلى جانب حساب تكاليف وصوله إلى المملكة لتحديد السعر المناسب.

 

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