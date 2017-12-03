تزويد زي رجال المرور بكاميرات توثيق عالية الدقة

تواصل – الرياض:

تتجه الإدارة العامة للمرور إلى تزويد ألبسة رجال المرور بكاميرات «Body Cam» عالية الدقة لتوثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث، وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.

ووفقا لـ”الوطن” فقد كشفت الإدارة العامة للمرور عن تحديث الخطة الإستراتيجية الحالية لها، بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني، وإعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية.

ومن بين تفاصيل الخطة تجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات، وعلى الألبسة «Body Cam» لتوثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.