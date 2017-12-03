«الجنائية الدولية» تصعد إجراءاتها الأمنية خوفاً من انتحارات جديدة

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تواصل – سامر محمد:

كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية، عن أن المحققين في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا يكافحون للتصدي للخروقات الأمنية، وسط مخاوف من أن سجناء آخرين ربما يفعلون ما فعله “سلوبودان برالياك” القائد العسكري الكرواتي البوسني السابق الذي تجرع السم في المحكمة قبل أيام أمام شاشات التلفاز مما أدى إلى موته منتحرا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انتحار مجرم الحرب بتجرعه السم أمام شاشات التلفاز والتي بثت حول العالم، يهدد بالسخرية من الإجراءات الأمنية في المحكمة.

وذكرت أن الشرطة الهولندية، فتحت تحقيقا مستقلا في الواقعة، كما عينت المحكمة القاضي “حسن جالو” من جامبيا، لمعرفة كيف وصلت زجاجة السم إلى مجرم الحرب.

ورأت الصحيفة، أن التحقيقات من المرجح أن تبدأ بالخرق الأمني الأكبر والمتعلق بعدم وجود أي فرد أمن بالقرب من مقعد “برالياك” خلال جلسة محاكمته، والذي كان بإمكانه أن ينتزع منه الزجاجة قبل تجرعها، خاصة أن معظم المحاكمات هناك يوجد بها حراس بملابس زرقاء بجوار المتهمين.

تجدر الإشارة إلى أن المجرم المنتحر حكم عليه بالسجن 20 عاما بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد المسلمين خلال حرب البوسنة.

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