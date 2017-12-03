«حماية المستهلك»: 52% من المخابز تغش في الوزن.. و13% من الأجهزة الكهربائية مغشوشة

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52 %من المخابز لاتلتزم بالوزن النظامي للخبز، و 13% من الأجهزة الكهربائية مغشوشة، هذا ما كشفه أمين عام جمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني، خلال أمسية بعنوان “مواجهة الغش والتقليد في السوق السعودية” بمقر ديوانية بدر الراجحي، أمس الأحد.

وأكد القحطاني أن هناك سلع مقلدة ومغشوشة بكميات كبيرة تدخل المملكة قادمة من الصين، وأن 26% من ألعاب الأطفال الموجودة بالأسواق مغشوشة.

وذكر القحطاني أن قطع غيار السيارات تعتبر من أخطر أنواع الغش التجاري، لافتا إلى أن الجمارك ضبطت في عام 2015م، 123 مليون وحدة مغشوشة ومقلدة، لعدم مطابقتها، بزيادة قدرها 31 % عن العام الماضي.

وقال: “توجد أضرار اقتصادية للغش التجاري، إضافة إلى البعد الأمني التي قد يتكون بناء على تجارة الغش التجاري، المتمثل في غسل الأموال”.

وأضاف: “بعض التجار يفتقد إلى الأمانة، إضافة إلى أن بعض المستهلكين يعلم أن القطع التي يشتريها مغشوشة ومع ذلك يستخدمها”.