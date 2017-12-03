اليمن.. تعليمات من «الشرعية» للجيش بمحاصرة صنعاء

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت قيادات دعم الشرعية في اليمن تعليمات إلى الجيش اليمني بمحاصرة العاصمة صنعاء، ومنع دخول أية تعزيزات للحوثيين إلى هناك، بحسب مراسل قناة “الحدث”.

وكان قائد المنطقة العسكرية السابعة بالجيش اليمني، الركن ناصر الذبياني، قد أكد أن الجيش سيتجه إلى عمق صنعاء، بعد الانتصارات التي حققها في جبهة “نهم”.

وتدور، حتى هذه اللحظة، معارك بين قوات محسوبة على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وحزب المؤتمر، وقوات من الجيش اليمني والحرس الجمهوري، من ناحية، وميليشيا الحوثي، من ناحية أخرى، نتج عنها خسائر متتالية للمليليشيات، لا سيما بعد تدخل طيران التحالف العربي بعنف.