«واشنطن بوست»: المعركة بين قوات «صالح» والحوثي «نقطة تحول كبرى»

تواصل – سامر محمد:

رأت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن الصراع المسلح بين قوات الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وميليشيا الحوثي، يمثل نقطة تحول محتملة كبرى في الصراع باليمن.

وأشارت إلى أن العشرات من الأشخاص قتلوا في الصراع المشتعل منذ أيام والذي بدأ الأربعاء الماضي، أمام أحد المساجد في صنعاء، مضيفة أن البعض يعتقد أن المملكة وحلفائها بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، لعبوا دورا في قلب “صالح” ضد الحوثيين، في وقت فشلت فيه محاولات نزع فتيل الصراع بين قوات “صالح” و”الحوثيين”، حيث ازداد نطاق الاشتباكات السبت الماضي.

واعتبرت الصحيفة أن الاتهامات الشديدة المتبادلة بين قادة المعسكرين والتي ظهرت السبت الماضي، فضلا عن ضراوة الاقتتال، مؤشر على أن الانقسام بينهما من الممكن ألا يتم علاجه.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيان التحالف الذي تقوده السعودية أشاد بانتفاضة أعضاء حزب “المؤتمر” الذي يقوده “صالح” ضد الميليشيا الإرهابية الطائفية المدعومة من إيران.