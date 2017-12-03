مدني مكة يوضح تفاصيل حريق مركز «فلامنجو» بجدة: إجلاء 1000 شخص وإصابة 9 (صور)

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تواصل – فريق التحرير:

قَالَتْ إدارة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إن 9 أشْخَاص أصيبوا (امرأتان و7 رجال) بعد نشوب حريق داخل أحد المراكز التِجَارِيّة في شارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز (مركز فلامنجو التِجَارِيّ)، مُؤكِّدَاً أنه تم إخلاء أكثر من ألف شخص من المركز خلال الحريق بسلام.

وأَصْدَرَ الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بيانا قَالَ فيه إنه عند الساعة ١٩:١٧ من مساء اليوم الأحد الْمُوَافِق ١٥ ربيع أَوَّل ١٤٣٩هـ، ورد لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة بلاغ مفاده اندلاع حريق بمركز تِجَارِيّ بشارع الأمير ماجد بن عبدالعزيز.

وأَضَافَ: عَلَى الْفَوْرِ تم تحريك عدت فرق إطفاء وإنقاذ من محيط منطقة المركز التِجَارِيّة تدعمها سيارات السلالم والسنوركل وآليات مساندة، ومع وصول أول طلائع الفرق للموقع تم نقل المعلومات الأولية والتي تفيد بمشاهدة ألسنة اللهب وهي تتصاعد من الدور العلوي للجزء الشرقي الجنوبي من المركز التِجَارِيّ.

وَأكَّدَ البيان أن الفرق أخذت مواقعها، وبدأت الجهات الأمنية المشاركة بإغلاق الطرق الفرعية المؤدية إِلَى منطقة الحريق، بهَدَف إفساح المجال أمام عربات الدِّفَاع الْمَدَنِيّ المتوالية تباعاً للوصول لموقع الحريق، وفي ذلك الوقت بَاشَرَت فِرَق الإنْقَاذِ بالتنسيق مع إدارة السوق على الإِخْلَاء الفوري للمركز من المتسوقين، حِفَاظَاً على سلامة الجميع، كما عملت فرق الإنْقَاذ على تمشيط الممرات وزوايا المركز بحثاً عن شخص أَوْ شخاص تعذر خروجهم بِسَبَبِ الأدخنة المتصاعدة وفتح المجال لأَعْمَال الفرق المباشرة.

وأَفَادَ أنه بالتزامن مع عمليات الإِخْلَاء توغلت فِرَق مِن الإطفاء إلى النقاط المشتعلة بالدور الثَّانِي للمركز، وعملت على المكافحة، بينما تم تسليط المياه من الخارج وعلى ارْتِفَاعات متباينة عن طريق سيارة السلالم والسنوركل، ونجم عن الحادث تسجيل 9 إصابات (امرأتان و7 رجال) نقل منهم 3 إِلَى المُسْتَشْفَى عن طريق الهلال الأحمر، بينهم امْرَأَة، للاطمئنان على صحتهم، بينما عولج البقية في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.

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