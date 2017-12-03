خلال 24 ساعة.. شرطة الرياض تضبط 325 مخالفاً لأنظمة العمل والإقامة

تواصل – فريق التحرير:

قَالَتْ شرطة الرياض إنها تَمَكَّنَت من ضبط 325 مخالفاً لأنظمة العمل والإِقَامَة، في محافظات المنطقة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فقط، ضمن حملة “وطن بلا مخالف”.

وأَوْضَحَ بيان للشرطة أنه اسْتِمْرَاراً لجهود الأجهزة الأمنية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود، تَمَكَّنَت إدارة دوريات أمن المحافظات، ممثلة في الشعب المرتبطة بها في كافة محافظات المنطقة من ضبط 325 مخالفاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تنوعت مخالفاتهم بين تسلل، تسول، مخالفة نظام العمل، العمل لدى الغير، العمل لحسابهم الخاص.

وأَضَافَ البيان أنه جرى تسليم جميع المخالفين للجهات المختصة، مُشَدّداً أن الحملة مستمرة حتى تحقيق الأهداف المنشودة منها.