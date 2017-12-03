القبض على 25 مواطناً من المخربين لواجهة جدة البحرية (فيديو)

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أكد المهندس ياسر مفتي مدير مشروع تطوير واجهة جدة البحرية أن هناك مركز تحكم ومراقبة في المشروع لرصد كل الأَعْمَال سواء تخريبية أو غيرها، وَهُوَ مَا ساعد في القبض على عدد من المخربين لمشروع واجهة جدة البحرية.

وأَضَافَ، خلال مداخلة في برنامج “مَعَالِي المواطن” على MBC، أنه تَمَّ رَصْدُ عدد ممن قاموا بتخريب المشروع عن طريق كاميرات المراقبة المنتشرة بالمشروع.

وَأَشَارَ إلى أنه تم القبض عليهم وتسليمهم للجهات المختصة، مُؤكِّدَاً أنها حالات فردية، وأن عددهم وصل إلى 25 مُوَاطِنَاً، وأعمارهم من 20 إلى 30 عاماً، وأنهم بيد الشرطة الآن.

وَتَابَعَ مفتي أنه تم منع عدد من المخربين من الإقدام على إتلاف وتخريب مشروع واجهة جدة البحرية، بواسطة وسائل المراقبة.