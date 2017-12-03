الجوف.. إزالة 93 سيارة ومركبة تالفة ومعطلة من شوارع طبرجل

تواصل – أحمد الرمال:

أزالت بَلَدِيَّة محافظة طبرجل 93 سيارة تالفة من الشوارع الرَئِيسِيّة والميادين ومنطقة الورش الصناعية، وذلك ضمن حملتها لإِزَالَة المخالفات، ومحو آثار الملوثات البصرية والبيئية؛ حِفَاظَاً على الصحة العامة ونظافة المحافظة.

وأَوْضَحَ رئيس بَلَدِيَّة محافظة طبرجل المهندس سميحان الشمري أن الحملة تأتي ضمن جهود البَلَدِيَّة بإِزَالَة المخلفات والسيارات التالفة لمَا يُسَبِّبه توقف السيارات المهملة من مضايقة واحتجاز لمواقف السيارات، مُشِيرَاً إلى أن ترك السيارات أو الآلات المعطلة أو الهياكل في الساحات العامة أو الشوارع أو المواقف لمدة تزيد عن سبعة أَيَّام تعرض أصحابها للغرامة المالية واحتجاز السيارة، طِبْقَاً للائحة الغرامات والجزاءات.

مِنْ جَانِبِهِ، أَوْضَحَ مدير إدارة النظافة العامة بالبَلَدِيَّة راضي الثريا أن الحملة مستمرة مُنْذُ شَهْرينِ، حيث تَمَّ رَصْدُ المركبات المتوقفة بشوارع المحافظة، والتي تجاوزت مدة وقوفها أسبوعاً، ووضع أَفْرَاد الحملة الملصق التحذيري عليها، وقد تجاوب عدد كبير من أصحاب تلك السيارات مع الأَمْر وأزالوا سياراتهم من موقعها المخالف، بواقع 43 سيارة.

وأهابت البَلَدِيَّة بالمواطنين أصحاب السيارات المخالفة بإزالتها فوراً، مُؤكّدَة أن الحملة مستمرة بإِزَالَة جميع السيارات والمعدات المتوقفة بطريقة عشوائية في كافة أحياء وشوارع المدينة.