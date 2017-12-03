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«ولي العهد»: المملكة حريصة على استقرار أسعار الطاقة وتوفيرها عالمياً

«ولي العهد»: المملكة حريصة على استقرار أسعار الطاقة وتوفيرها عالمياً
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تواصل – واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الرياض مع معالي وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري.

وتطرق الحديث خلال الاجتماع إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في قطاعات الطاقة والبيئة والصناعة والاستثمارات المشتركة بين البلدين وبالذات في مجال الصناعات البتروكيماوية والبنية التحتية والطاقة بمصادرها كافة.

وأكد سمو ولي العهد حرص المملكة على استقرار أسواق الطاقة وتوفيرها للأسواق العالمية بصورة مستدامة بما فيه مصالح المنتجين والمستهلكين.

حضر الاجتماع معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، وعدد من المسؤولين في وزارة الطاقة الأمريكية.

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