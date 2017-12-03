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بعد انتصاراته بـ«نهم».. الجيش اليمني يتوجه إلى عمق صنعاء

بعد انتصاراته بـ«نهم».. الجيش اليمني يتوجه إلى عمق صنعاء
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تواصل – فريق التحرير:

قال الجيش اليمني إنه قرر التوجه إلى عمق صنعاء لتكون معركته التالية بعد استكمال عمليته العسكرية في جبهة “نهم”، وذلك وَفْقَ مَا أعلن قائد المنطقة العسكرية السابعة باليمن الركن ناصر الذبياني.

وذكر اللواء الذبياني، في تصريح للمركز الإعلامي للجيش اليمني، اليوم الأحد، أن القوات حَقَّقَت خلال اليومين الماضيين انْتِصَارات كبيرة في جبهة نهم، متعهداً بالاسْتِمْرَار بالمضي في الوفاء بالوعد للقيادة السياسية والعسكرية لتحقيق الأهداف المرسومة لتحقيق النصر، وتحرير العاصمة، وبقية محافظات الجمهورية.

وأَوْضَحَ الذبياني أن قوات الجيش مستمرة في المضي نحو تحقيق أهداف المرحلة التالية، وهي تحرير العاصمة ثم بقية محافظات الجمهورية التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي المَدْعُومة إيرانياً.

وَأَشَارَ الذبياني إلى أن قوات الجيش تقاتل بمعنويات عالية، فيما تفر ميليشيات العدو من مواقعها بشكل جماعي، خُصُوصَاً في الساعات الماضية.

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