اليمن.. «المؤتمر الشعبي» ينفي اعتقال الحوثيين لأحد أبرز قياداته

تواصل – فريق التحرير:

نفى مصدر مسؤول في حزب المؤتمر الشعبي العام الأنباء التي يروج لها إعلام الحوثي بِشَأْنِ اعتقال اللواء مهدي مقولة، أحد أبرز القيادات العسكرية التابعة للحزب.

وقال المصدر في تصريح نشره موقع المؤتمر نت، إنه لا صحة لما تنشره وسائل إعلام الكذب والدجل الحوثية بأنهم اعتقلوا اللواء مهدي مقولة.

وَأكَّدَ أن هذه الأخبار تندرج تحت إطار الدجل والكذب كما هي عادتهم بالوراثة من خلال القنوات والوسائل الإعلامية التي يسيطرون عليها.

وأَضَافَ المصدر أن ميليشيا الحوثي أرسلوا حملة عسكرية على اللواء مهدي مقولة في مسقط رأسه بسنحان ومَا زَالَت مستمرة.