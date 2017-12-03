الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

أمر ملكي: إعفاء «غسان السليمان» محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أمر ملكي: إعفاء «غسان السليمان» محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

مخالف لأنظمة الإقامة يلجأ لحيلة غريبة للاختباء من رجال الأمن

مخالف لأنظمة الإقامة يلجأ لحيلة غريبة للاختباء من رجال الأمن

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملازم «حسن الشهري» قبل استشهاده

1

تواصل – فريق التحرير:

رثى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد الملازم حسن محمد ظافر الشهري من القوات البرية السعودية، والذي استشهد في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

وروى أحد مرافقي الشهيد الشهري، اللحظات التي سبقت استشهاده، قائلاً: إنه عندما تمت محاصرته مع اثنين من زملائه تحت خط النار، طلب منهم الانسحاب، مؤكداً أنه سيغطي عليهم بالنيران، وبالفعل أُصيب في البداية برصاصة في كتفه، وما لبث أن استشهد بأخرى بعدها بقليل.

وغرد أحد أصدقائه، قائلاً: “عرفته من سنين طويلة، ومنذ أن عرفته إلى آخر يوم رحل إلى المطار لتنفيذ واجبه الوطني، كنت معه كان ضحوكاً، مبتسماً دائماً كريماً لا يبخل على أحد باراً بأمه، ومن يعرفه جيداً يعرف أنه شجاع لا يستغرب عليه هذا الموقف البطولي.. نعم الصديق ونعم النهاية، رحمك الله يا بطل”.

وتداول بعض أصدقاء الشهيد مقطع فيديو سجله الملازم الشهري قبل استشهاده بساعات يطلب فيه من محبيه وأصدقائه ومعارفه الدعاء له، متواصين بتنفيذ وصيته.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان

قائد قوة الصواريخ الاستراتيجية يزور مصابي القوات المسلحة بمدينة الأمير سلطان

ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي يوصي بإلغاء حصة النشاط

ملتقى مدارس التوأمة بالحد الجنوبي يوصي بإلغاء حصة النشاط

مواطن يوضح هدف رحلته من الرياض لـ«الحد الجنوبي» مشياً (فيديو)

مواطن يوضح هدف رحلته من الرياض لـ«الحد الجنوبي» مشياً (فيديو)

«التعليم»: توجهات مستقبلية بإنشاء مراكز دعم تربوي بالحد الجنوبي

«التعليم»: توجهات مستقبلية بإنشاء مراكز دعم تربوي بالحد الجنوبي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد
تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد
مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    الله يرحمه ويغفرله وبسكنة فسيح جناته

    التعليق

    اضافة رد

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>