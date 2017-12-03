تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الملازم «حسن الشهري» قبل استشهاده

تواصل – فريق التحرير:

رثى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الشهيد الملازم حسن محمد ظافر الشهري من القوات البرية السعودية، والذي استشهد في ميدان الشرف بالحد الجنوبي.

وروى أحد مرافقي الشهيد الشهري، اللحظات التي سبقت استشهاده، قائلاً: إنه عندما تمت محاصرته مع اثنين من زملائه تحت خط النار، طلب منهم الانسحاب، مؤكداً أنه سيغطي عليهم بالنيران، وبالفعل أُصيب في البداية برصاصة في كتفه، وما لبث أن استشهد بأخرى بعدها بقليل.

وغرد أحد أصدقائه، قائلاً: “عرفته من سنين طويلة، ومنذ أن عرفته إلى آخر يوم رحل إلى المطار لتنفيذ واجبه الوطني، كنت معه كان ضحوكاً، مبتسماً دائماً كريماً لا يبخل على أحد باراً بأمه، ومن يعرفه جيداً يعرف أنه شجاع لا يستغرب عليه هذا الموقف البطولي.. نعم الصديق ونعم النهاية، رحمك الله يا بطل”.

وتداول بعض أصدقاء الشهيد مقطع فيديو سجله الملازم الشهري قبل استشهاده بساعات يطلب فيه من محبيه وأصدقائه ومعارفه الدعاء له، متواصين بتنفيذ وصيته.