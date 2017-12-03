الرئيس الفلسطيني يطلب من ولي العهد تدخلاً عاجلاً لحماية القدس

تواصل – وكالات:

كشف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس السبت، خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما تتعرض له مدينة القدس من مخاطر، وما هو المطلوب من أجل حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، مطالباً بتدخل المملكة لحماية المقدسات.

وطلب الرئيس الفلسطيني خلال الاتصال بتدخل المملكة العاجل في ظل ما يتردد من أنباء بشأن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني أو نقل السفارة الأمريكية إليها، مؤكداً أن ذلك إذا تم فسيقضي على عملية السلام -وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية”-.

من جهته، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن هذا الموضوع يحظى بأولوية خاصة لدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولديه شخصياً ولدى المملكة العربية السعودية، وأنه سيتابع الموضوع مع الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

ويأتي الاتصال ضمن حملة الاتصالات التي يقوم بها سيادته على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية؛ من أجل حماية مدينة القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.