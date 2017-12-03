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صورة جديدة لنجل الأمير خالد بن طلال بالمستشفى بعد استقرار حالته

صورة جديدة لنجل الأمير خالد بن طلال بالمستشفى بعد استقرار حالته
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل صورة التقطت حَدِيثَاً للأمير خالد بن طلال وهو يقف على رأس ولده الوليد، الذي لا يزال يرقد بالمُسْتَشْفَى، بعد إصابته بنزيف داخلي بالرئة.

ويظهر على الأمير خالد مزيج من التأثر والارتياح خلال الصورة التي نشرتها الأميرة ريما بنت طلال عبر حسابھا في “تويتر”، والتي استدعت تعلیقات عديدة من متابعین لھجوا بالدعاء بأن يشفي الله الأمیر الذي يرقد في غیبوبة، وأن يلھم والده وأھله الصبر.

يُذْكَرُ أَنَّ الأمیر خالد بن طلال أعلن عن تحسن حالة نجله الولید، نافیاً شائعات ترددت عن وفاته، مُوَضِّحَاً أنه تَمَّت السیطرة على نزيف حدث بالرئة، وذلك بعلاجه بالكي.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    الصدقة يالأمير والرقية أنت بنفسك أرقية تكون أقوى

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