أولياء أمور طالبات «الابتدائية 290» بالرياض لـ«تواصل»: بناتنا مهددات بـ«الموت صعقاً» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

تتواصل مشكلة انقطاع “التيار الكهربائي” عن مدرسة “الابتدائية 290” الواقعة بشارع النخيل في حي السويدي بمدينة الرياض للأسبوع الثَّانِي على التوالي؛ الأَمْر الذي فاقم معاناة الطالبات من حيث الدراسة في الظلام والبرد لعدم وجود وسائل تدفئة.

وكان الدِّفَاع الْمَدَنِيّ بالرياض، أخلى المدرسة الخميس قبل الماضي؛ بِسَبَبِ وجود “التماس كهربائي” يهدد حياة الطالبات، وذلك عقب هطول الأَمْطَار، إلا أن إدارة المدرسة قررت استكمال الدراسة الأحد الماضي دون معالجة المشكلة، بِحَسَبِ أولياء أمور.

أبناؤنا في خطر

أحد أولياء أمور الطالبات، ناصر عبدالعزيز المنيع، لجأ إلى خدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل” مِنْ أَجْلِ حث المسؤولين على معالجة هذه المشكلة، لا سيما أن إدارة المدرسة لم تتجاوب معه، بِحَسَبِ قوله.

وقال “المنيع” لـ”تواصل”: إن “الوضع في المدرسة شديد السوء، فالمعلمات والطالبات بين خيارين أحلاهما مر، إما فتح النوافذ وتحمل برودة الجو، أو إغلاقها والجلوس والتدريس في الظلام”.

وأَضَافَ: “تواصلت مراراً مع مركز الإشراف ولا يوجد أَي تجاوب في تخفيف الحصص ومراعاة ظروف الطالبات، بل ردهم بالحرف الواحد (رح طلع بنتك كل يوم بدري) أم التخفيف فلن تخفف، قَالَتْ لي مساعدة مديرة الإشراف هكذا وأنا مسؤول عن كلامي”.

وطالب “المنيع” المسؤولين في إدارة تعليم الرياض، بالتحرك مِنْ أَجْلِ علاج هذه المشكلة – الكهرباء – في المدرسة والتي تهدد أبناءهم بـ”الموت صعقاً” إِثْر هطول المطر، فَضْلاً عن دراسة الطالبات في الظلام والأجواء الباردة.

3 مدارس متعثرة

وأرسل المواطن “المنيع” صوراً ومواقعَ لثلاثة مدارس متعثرة قريبة من بعضها في الرياض، متسائلاً: لماذا لا يكتمل العمل بهذه المدارس؟

ومواقع المدارس الثلاث المتعثرة كالآتي، المدرسة الأولى بجوار متوسطة عمير بن سعد في حي العريجا الأوسطـ بشارع عبدالرحمن بن مفيريج شمال جامع آل عشيوان، بالرياض.

والمدرسة الثَّانِية بحي السويدي الغربي، وتقع في شارع الفجر بجوار مكتب التربية بالسويدي، والمدرسة الثالثة تقع أَيْضَاً في السويدي الغربي بشارع عبدالحلين بن الفرس.

وَأكَّدَ “المنيع” أن المشاريع الثلاثة متوقفة مُنْذُ سنوات وتشكل تهديداً وخطورة على سكان الأحياء المذكورة، والتي قد يتم استغلالها من جانب الخارجين على القانون لجعلها أوكاراً لهم.

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