الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

عرض أزياء نسائي في حفل مختلط بالرياض (صور)

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

حشرة تصيب طفلة سعودية بالشلل وتُفقدها السمع والبصر

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

«نزاهة» تضع 10 فئات تحت مجهر «الإثراء غير المشروع»

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

شاهد.. قوات تابعة لصالح تخرج من نفق وتفاجئ الحوثيين بصنعاء 

جامعة تركية تحضّر طلابها للقاء الكائنات الفضائية

جامعة تركية تحضّر طلابها للقاء الكائنات الفضائية
0

تواصل – وكالات:

في الوقت الذي يعتقد الكثيرون أن الكائنات الفضائية مجرد خرافة، ولا وجود لمثل هذه الكائنات إلا في أفلام الخيال العلمي ومخيلة بعض العلماء والباحثين، قررت جامعة تركية، أن تدرب طلابها، على كَيْفِيَّة لقاء زوار الفضاء في المستقبل.

وأَطْلَقَت جامعة أكدينيز، وهي مؤسسة تعليمية جديدة في مدينة أنطاليا التركية، منهاجاً تعليمياً فريداً من نوعه، الهدف منه، تعليم الطلاب، كَيْفِيَّة الترحيب بالكائنات الفضائية والتي يعتقد المشرف إرهان كولباشي، أنها وصلت بالفعل إلى الأرض عِدَّة مرات، بِحَسَبِ موقع أوديتي سنترال.

وتشتمل الدورة التعليمية، على اسْتِعْدَادات عملية ودبلوماسية، كما سيتعلم الطلاب عن مزاعم تغطية الحكومات، على نشاطات مخلوقات الفضاء على الأرض.

ويعتقد كولباشي الذي يشغل منصب نائب رئيس مركز أبحاث الفضاء سيريوس في إسطنبول، أن تقنيات الألياف البصرية والرقائق الدقيقة وأجهزة الرؤية الليلية، لم تكن لتوجد لولا المعلومات التي تم جمعها من مواقع تحطم المركبات الفضائية.

ويقول كولباشي: “نعتقد أن ممثلي الحضارات الأُخْرَى خارج كوكب الأرض، سيجرون اتصالات رسمية مع بعضهم البعض عن قريب، وسيكون هذا أكبر حدث في تاريخ البشرية”.

ويعتقد كولباشي أن هذا الاتصال يمكن أن يحدث في غضون 10 إلى 15 عَامَاً من الآن، لذلك بدأ بتدريب الطلاب على الاسْتِعْدَاد للقاء مخلوقات الفضاء.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالفيديو.. جسم غامض «يسابق» طائرة

بالفيديو.. جسم غامض «يسابق» طائرة

إطلاق أول رسالة من البشر إلى «الكائنات الفضائية»!

إطلاق أول رسالة من البشر إلى «الكائنات الفضائية»!

رصد أضخم «مذنب» في الفضاء على شكل سفينة فضائية (صور)

رصد أضخم «مذنب» في الفضاء على شكل سفينة فضائية (صور)

اكتشاف كوكب جديد مشابه لـ«الأرض».. فهل يصلح للحياة؟

اكتشاف كوكب جديد مشابه لـ«الأرض».. فهل يصلح للحياة؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد
تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد
مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر
تقارير وحوارات

مسلمات الروهينجيا.. من القمع الوحشي إلى عصابات الاتجار بالبشر

المزيد
قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)
تقارير وحوارات

قصص مع أصحابه.. الشهيد المبتسم «الشهري»: أسألكم الدعاء (فيديو)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>