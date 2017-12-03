«الشورى» يناقش تعديل نظام المرور الأسبوع المقبل

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يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بِشَأْنِ تعديل الفقرة 20 من المادة الثَّانِية من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428هـ، والذي أَوْصَت فيه بالموافقة على التعديل – وَفْقَاً لـ”عكاظ” -.

وتنص الفقرة 20 من المادة الثَّانِية بعد التعديل على “السيارة الخَاصَّة: السيارة المعدة للاستعمال الخاص بنقل الركاب ومستلزماتهم دُونَ أجر، ويستثنى من ذلك السيارة الخَاصَّة المصرح لقائدها من هَيْئَة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخَاصَّة”.