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مخالف لأنظمة الإقامة يلجأ لحيلة غريبة للاختباء من رجال الأمن

مخالف لأنظمة الإقامة يلجأ لحيلة غريبة للاختباء من رجال الأمن
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تواصل – فريق التحرير:

حيلة غريبة لجأ إليها أحد مخالفي الإقامة للهروب من أعين رجال الأمن والجهات المعنية، خلال إحدى حملات “وطن بلا مخالف” في الرياض.

وخلال الحملة التي تمت على عدد من الاستراحات والمزارع بالعاصمة، لاحظ رجال الأمن وجود برميل أزرق اللون ملقى على الأرض وشكله مريب، وبالاقتراب منه لوحظ وجود حركة، فتقدم أحد رجال الأمن بحذر، ويده على سلاحه؛ تحسباً لأي موقف طارئ، وعند رفعه، وجد أنه نصف برميل وليس برميلاً كاملاً، وأن أحد المخالفين يختبئ تحته، فتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

بدورهم، عبر متداولو الخبر على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتزازاهم بيقظة رجال الأمن.

 

 

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