تفاوت في كفاءة أجهزة «آيفون X».. وهذه الأسباب

تواصل – وكالات:

أظهرت دراسة فنية وجود تفاوت في الكفاءة بين مختلف أجهزة هاتف أبل الذكي الرائد “آيفون X”.

وبحسب الدراسة فإنه في حالة ضعف إشارة الاتصالات يمكن للجهاز “آيفون X” المزود بمكونات من إنتاج “كوالكوم” الاتصال بكفاءة وقدرة أعلى من جهاز “آيفون X” المزود بمكونات من إنتاج “إنتل”.

وأجرى مركز “سيللور إنسايتس” الاختبارات المعملية لهواتف “آيفون X” لصالح موقع “بي.سي مجازين” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا لاختبار قدرات هذا الطراز، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأظهرت الدراسة أنه عندما تكون الإشارة الاتصالية ضعيفة: (أقل من سالب 85 ديسبل/ ميللي واط واحد) يمكن للهاتف المزود بمكونات كوالكوم استقبال وتنزيل البيانات بسرعة أكبر من الجهاز المزود بمكونات إنتل.

في الوقت نفسه فإن كل هواتف “آيفون X” سواء المزودة بمكونات “كوالكوم”، أو “إنتل” ستتوقف عن العمل إذا كانت قوة الإشارة “سالب 129 ديسبل/ ميللي واط”.

وأشار موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن أبل تبيع “آيفون X” بنوعيه في السوق الأمريكية، في الوقت الذي أقامت فيه شركة كوالكوم دعوى قضائية لحظر بيع هواتف “آيفون X” المزودة بمكونات إنتل في السوق الأمريكية.