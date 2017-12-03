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للمرة الثانية.. “ترامب” يغرد بالخطأ على حساب امرأة بريطانية

للمرة الثانية.. “ترامب” يغرد بالخطأ على حساب امرأة بريطانية
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تواصل – وكالات:

كرر الرئيس الأمريكي “ترامب” أخطاء التَغْرِيد عبر “تويتر”، للمرة الثَّانِية، حيث غَرّدَ هذه المرة في حساب مواطنة بريطانية، على أنها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، داعياً إياها التركيز على الإرهاب.

وتوقع مراقبون أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الأزمة بين ترامب وبريطانيا، والتي يمكن أن تصل إلى أزمة دبلوماسية، حيث طَالَبَت المواطنة البريطانية، البيت الأبيض باعتذار رسمي عن هذا الخطأ، حسبما نشرت شبكة سكاي نيوز فيديو يحتوي على التَغْرِيدات الخطأ وتداعيات الأزمة.

ولم تكن هذه التَغْرِيدة هي الأولى التي يخطئ فيها ترامب، حيث دون الرئيس الأمريكي في حساب ابنته إيفانكا عن طريق الخطأ “مادحا إياها، لتذهب التدوينة إلى مواطنة أمريكية أُخْرَى ليست ابنته اسمها إيفانكا ماجيك”.

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